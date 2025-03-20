الجيش الإسرائيلي يعلن توسيع عمليته البرية في قطاع غزة إلى رفح



أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس توسيع عمليته البرية في غزة لتشمل منطقة رفح في أقصى جنوب القطاع.



وقال الجيش في بيان "في الساعات الأخيرة، نفذت القوات عمليات برية في منطقة الشابورة في رفح. وفي إطار النشاط قامت القوات بتفكيك... بنية تحتية للإرهاب"، مضيفا أن عملياته مستمرة أيضا "في شمال ووسط" القطاع الفلسطيني.

