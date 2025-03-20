الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

اعلن الجيش الإسرائيلي الخميس إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن بعدما دوّت صافرات الإنذار في القدس وعدّة مناطق في وسط الدولة العبرية.وجاء في بيان صادر عن الجيش "اعترض سلاح الجوّ صاروخا أطلق من اليمن"، مشيرا الى أن ذلك تمّ قبل دخول الصاروخ الأجواء الإسرائيلية.وأفاد مراسلو فرانس برس في وقت سابق عن دويّ صافرات الإنذار. وأوضح الجيش أن ذلك سببه "مقذوف أطلق من اليمن".ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. الا أنه سبق للحوثيين المدعومين من إيران، أن أعلنوا إطلاق صواريخ نحو الدولة العبرية عقب استئنافها الضربات الجوية في غزة.