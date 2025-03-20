غارات أميركية جديدة على اليمن

أعلنت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة للحوثيين الخميس بوقوع "عدوان أميركي" جديد طال منطقتين في اليمن تحت سيطرة المتمردين.



وأوردت المسيرة أن أربع غارات استهدفت منطقة الكتيب بمديرية الميناء في محافظة الحديدة في غرب اليمن المطلة على البحر الأحمر، فيما استهدفت غارة أخرى منطقة العصايد في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة في شمال البلاد.



ونفذت الغارات بعيد إعلان الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أطلق من اليمن للمرة الثانية في يوم واحد.