الأمم المتحدة: تجدد العنف في غزة يجعل عودة الرهائن أمرًا صعبًا

رأت الأمم المتحدة اليوم الخميس أن استمرار العنف في قطاع غزة يجعل عودة الرهائن المتبقين هناك هدفًا صعبًا.وأشار مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط خالد خياري إلى أن العودة إلى الأعمال العدائية تهدد جميع المدنيين، بما في ذلك الرهائن، الذين يعتقد أن 24 منهم ما زالوا على قيد الحياة.وقال الخياري في إفادة أمام مجلس الأمن الدولي: "مع مرور كل يوم، نبتعد أكثر فأكثر عن هدف إعادة الرهائن المتبقين إلى ديارهم سالمين".وذكرت وزارة الصحة في غزة أن 91 فلسطينيًا على الأقل قتلوا وأصيب العشرات في غارات جوية في أنحاء قطاع غزة اليوم الخميس، بالإضافة إلى مئات القتلى منذ استئناف الغارات الإسرائيلية يوم الثلاثاء.وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون في الاجتماع إن الضربات على ما وصفه بأهداف تابعة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) "الإرهابية" ستستمر "حتى عودة كل رهينة إلى الوطن".