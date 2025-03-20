مصدر لرويترز: أميركا وإسرائيل تجريان محادثات بشأن إيران الأسبوع المقبل

أفاد مصدر مطلع اليوم الخميس بأن الولايات المتحدة وإسرائيل ستجريان محادثات عالية المستوى بشأن البرنامج النووي الإيراني في البيت الأبيض الأسبوع المقبل.



ويأتي الاجتماع المزمع بعد رسالة بعثها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الزعيم الأعلى الإيراني في وقت سابق من الشهر الجاري حذر فيها طهران من أن عليها أن تختار بين التوصل إلى اتفاق نووي جديد مع الولايات المتحدة أو مواجهة عمل عسكري.



وقال المصدر المقيم في واشنطن لرويترز إن الوفد الإسرائيلي سيرأسه وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ومستشار الأمن الوطني تساحي هنغبي وسيجتمع مع كبار مستشاري ترامب.



وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر هويته أنه من المتوقع أن يناقش الفريقان احتمال إجراء محادثات نووية أميركية إيرانية، وقضايا إقليمية تتعلق بطهران. وموقع أكسيوس أول من أورد خبر الاجتماع المقرر في واشنطن.



وأشار ترامب إلى أنه بعث بالرسالة إلى آية الله علي خامنئي الزعيم الأعلى الإيراني المناهض للغرب بشدة الذي رد بأن طهران لن تجبر على التفاوض.



ولفت وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الخميس إلى أن طهران ستدرس "الفرص" وأيضًا التهديدات الواردة في رسالة ترامب.