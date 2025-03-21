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الرئيس التونسيّ يقيل رئيس الوزراء كمال المدّوري

أخبار دولية
2025-03-21 | 02:21
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الرئيس التونسيّ يقيل رئيس الوزراء كمال المدّوري
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الرئيس التونسيّ يقيل رئيس الوزراء كمال المدّوري

أقال الرئيس التونسيّ قيس سعيّد، رئيس الوزراء كمال المدوري، وعيّن خلفًا له وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري.
     
وأشارت الرئاسة إلى أنّ الرئيس قرّر أيضًا، تعيين صلاح الزواري خلفًا لوزيرة التجهيز والإسكان، بينما أبقى سائر الوزراء في مناصبهم.
      
وكان سعيّد أعرب عن عدم رضاه في الأسابيع الماضية وفي عديد المرات عن عمل حكومته. 
     
وتعاني تونس صعوبات اقتصادية ومالية كبيرة، مع نمو محدود بنسبة 0,4 % في العام 2024، ونسبة بطالة تبلغ 16 % وديون تعادل حوالى 80 % من ناتجها المحليّ الإجماليّ.

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