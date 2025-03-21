بنود جديدة فيما يتعلق بالمعادن الحيوية تسعى لها إدارة ترامب

تسعى إدارة الرّئيس الأميركيّ دونالد ترامب، لبنود جديدة فيما يتعلق بوصول الولايات المتحدة إلى المعادن الحيوية وأصول الطاقة في أوكرانيا، وفق ما نقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن مسؤولين أوكرانيين.



وأوضح المسؤولون أنّ ذلك يزيد من مطالبها الاقتصادية على كييف في الوقت الذي تدفع فيه للتوصل لاتفاق سلام مع روسيا.