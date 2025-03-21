ترامب للمحكمة العليا: لمعالجة مشكلة قضاة فدراليين

طلب الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب من المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في الولايات المتّحدة، معالجة مشكلة القضاة الفدراليين، الذين أصدروا أحكامًا عرقلت تنفيذ الكثير من قراراته منذ عودته إلى البيت الأبيض، في 20 كانون الثاني.



وكتب ترامب على "تروث سوشل": "إذا لم يعالج رئيس المحكمة العليا جون روبرتس والمحكمة العليا فورًا، هذه المشكلة الضارّة وغير المسبوقة، فإنّ بلادنا ستكون في خطر شديد!".



وأضاف: "هؤلاء القضاة يريدون تولّي صلاحيات الرئاسة دون أن يحصلوا على 80 مليون صوت. يريدون الحصول على كلّ المزايا لكن من دون أن يتحمّلوا أيّ مخاطر".



ويأتي هذا الطلب بعد يومين، من خطوة نادرة أقدم عليها رئيس المحكمة العليا بتوجيهه تأنيبًا علنيًا لترامب، بسبب مطالبة الرئيس الأميركيّ بعزل قاض فدراليّ.



وقال روبرتس: "على مدى أكثر من قرنين، ثبت أنّ العزل ليس ردًا مناسبًا على خلاف متعلّق بقرار قضائيّ".



وشدّد على أنّ "عملية المراجعة في الاستئناف موجودة لهذا الغرض".