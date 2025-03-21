ماكرون سيزور مِصر

أعلن الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون، في بروكسل، أنه سيزور مصر في السابع من نيسان والثامن منه، حيث سيبحث في الخطة العربية لإعادة إعمار غزة.



وقال ماكرون للصحافيين، في ختام قمة أوروبية: نحن ندافع عن وقف إطلاق نار ضروريّ في غزة، حيث استأنفت إسرائيل هذا الأسبوع قصفها المكثّف وعن إطلاق جميع الرهائن المحتجزين لدى "حماس"، وهو ضروري، وعن حلّ سياسيّ أساسه (قيام) دولتين" إسرائيلية وفلسطينية".



وأكّد دعم فرنسا لخطة غزة، التي أعدّتها الدول العربية.



وتهدف الخطة العربية لإعادة إعمار غزة إلى الردّ على خطة طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسيطرة على القطاع الفلسطينيّ وتهجير سكّانه.