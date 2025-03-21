الجيش الإسرائيليّ يعلن اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن

اعترض الجيش الإسرائيليّ صاروخًا أُطلق من اليمن، بعدما دوّت صافرات الإنذار في القدس ومناطق عدّة في وسط إسرائيل.



وأوضح الجيش أنّ الصّاروخ اعتُرض، قبل دخوله الأجواء الإسرائيلية.



وأفاد مراسلو فرانس برس في وقت سابق عن دويّ صافرات الإنذار.



وأوضح الجيش أنّ ذلك سببه "مقذوف أطلق من اليمن".



وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن إطلاق الصاروخ.



وقال المتحدث يحيى سريع في بيان إنّهم نفّذوا "عملية نوعية استهدفت هدفًا عسكريًا للعدو الإسرائيليّ جنوبي منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ بالستي فرط صوتي نوع فلسطين-2 وحقّقت هذه العملية هدفها".



ولفت إلى أنّها "العملية الثانية، خلال 24 ساعة".