الحكومة الإسرائيلية تقيل رئيس جهاز الأمن الداخليّ (الشاباك)

أقالت الحكومة الإسرائيلية رئيس جهاز الأمن الداخليّ (الشاباك) رونين بار، وفق ما أفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.



وكان نتانياهو قد أعلن عزمه إقالة بار، معللا ذلك بـ"استمرار انعدام الثقة" مع المسؤول الذي يشغل منصبه منذ تشرين الأول 2021، في ولاية كان من المقرر أن تستمر خمس سنوات.



وقال البيان: "إن الحكومة وافقت بالإجماع على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إنهاء فترة ولاية رئيس جهاز الأمن الداخلي رونين بار".



وكانت العلاقة بين نتانياهو وبار متوترة حتى قبل هجوم السابع من تشرين الاول، خصوصًا بسبب الإصلاحات القضائية المقترحة التي قسمت البلاد.