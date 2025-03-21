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طعن في قرار إقالة رئيس الشاباك
أخبار دولية
2025-03-21 | 03:40
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طعن في قرار إقالة رئيس الشاباك
قدّمت المعارضة الإسرائيلية ومنظمة غير حكومية استئنافًا ضد القرار الذي اتخذته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخليّ الإسرائيليّ (الشاباك).
ونددت "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل" في بيان بـ"قرار غير قانونيّ يشكل خطرًا حقيقيًا على الأمن القوميّ".
وأعلن حزب "يش عتيد" (يمين وسط) الذي يتزعمه زعيم المعارضة يائير لابيد أنه قدم استئنافًا نيابة عن مجموعات معارضة عديدة.
وأعرب عن إدانته "القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء بسبب تضارب صارخ في المصالح، بناء على اعتبارات خارجية".
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