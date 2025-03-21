خامنئي: التهديدات الأميركية لإيران لن تجدي نفعًا

أكد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي أنّ التهديدات الأميركية لبلاده "لن تجدي نفعًا".



وأتى هذا التّصريح، بعدما حذّر الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب من تحرّك عسكريّ محتمل ضد إيران.



وقال خامنئي في خطاب متلفز بُثّ على الهواء مباشرة إنّ "على الأميركيين أن يعرفوا أن التهديدات لن تجدي نفعا في المواجهة مع إيران".



واعتبر أنّه يتعين عليهم وعلى آخرين أن يعرفون أنهم سيتلقون صفعة قوية إذا قاموا بأي تحرك يضر بالأمّة الإيرانية.