جهاز الإطفاء يسيطر على حريق تسبب بإغلاق مطار هيثرو في لندن

أفاد جهاز الإطفاء البريطانيّ بأنّ الحريق الذي اندلع في محطة كهرباء فرعية وتسبب في إغلاق مطار هيثرو الدولي في لندن، أصبح الآن "تحت السيطرة".



وقال المتحدث باسم جهاز الإطفاء بات غولبورن: "نجحنا في السيطرة على الحريق ومنعنا انتشاره بشكل أكبر".



وأضاف: "سنبقى في الموقع طوال اليوم لمساعدة (مشغل شبكة الكهرباء) ناشونال غريد".