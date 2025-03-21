زلزال بقوة خمس درجات هزّ منطقة في إقليم أصفهان وسط إيران حيث يوجد موقع نوويّ رئيسيّ

هز زلزال بقوة خمس درجات، منطقة نطنز، في إقليم أصفهان، وسط إيران، حيث يوجد موقع نوويّ رئيسيّ، وفق ما أعلنت وسائل إعلام محلية.



وأشارت التقارير الأولية إلى عدم وقوع إصابات جراء الزلزال، لكنه أدى لتحطم نوافذ عدة وحدات سكنية في عدد من القرى.