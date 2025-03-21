كاتس: الجيش الإسرائيليّ يمارس الضغوط على "حماس" لإطلاق الرهائن المتبقين

يمارس الجيش الإسرائيليّ الضغوط المتاحة على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لإطلاق الرهائن المتبقين، وفق ما أكّد وزير الدفاع الإسرائيليّ يسرائيل كاتس.



وقال إنّ من ضمن هذه الضغوط، إجلاء سكان غزة إلى الجنوب وتنفيذ خطة الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، لإعادة التوطين.

وأمر كاتس الجيش الإسرائيليّ بالسيطرة على مساحات إضافية في قطاع غزة، محذّرًا من احتمال ضمّها ما لم تفرج حركة "حماس" عن الرهائن.



وقال: "كلما رفضت حماس الإفراج عن الرهائن، خسرت المزيد من الأراضي التي سيتمّ ضمها من قبل إسرائيل."



وهدّد بـ"الاحتلال الدائم للمناطق العازلة" داخل القطاع الفلسطينيّ.