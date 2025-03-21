الأونروا: الوضع في غزة مقلق للغاية

أكّدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أنّ الوضع في قطاع غزة مقلق للغاية، في ظل الخفض الهائل في توزيع المساعدات.



وقال سام روز، وهو من الأونروا، للصحفيين متحدثًا من وسط غزة: "هذه أطول فترة منذ بدء الصراع في تشرين الأوّل 2023 لم تدخل فيها أي إمدادات على الإطلاق إلى غزة".



وأضاف: "إنّ التقدم الذي أحرزناه كمنظومة إغاثة خلال الأسابيع الستة الماضية من وقف إطلاق النار يتبدد".