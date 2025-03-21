الكرملين: لإيران الحق في امتلاك الطاقة النووية السلمية

اعتبر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أنّ لإيران الحق في امتلاك الطاقة النووية السلمية وأنّها تتصرف وفقا للقانون الدوليّ.



وقال بيسكوف إنّ موسكو تقبل تصريحات إيران بأنها لا تنوي امتلاك أسلحة نووية.



ورأى الكرملين أنّ الأمر الذي أصدره الرئيس فلاديمير بوتين بعدم استهداف منشآت الطاقة في أوكرانيا ما زال ساريًا، بعد اتهام كييف موسكو بخرق التزامها في هذا الشأن بشكل متكرر.