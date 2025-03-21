"حماس": لا نزال نناقش مقترح ويتكوف وأفكارًا أخرى متنوعة

أكّدت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أنّها لا تزال تناقش مقترح المبعوث الأميركيّ ستيف ويتكوف وأفكارًا أخرى متنوعة بهدف التوصل إلى اتفاق لإطلاق الرهائن وإنهاء الحرب في غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.



وقدم ويتكوف الأسبوع الماضي خطة موقتة لتمديد وقف إطلاق النار في غزة إلى نيسان بعد رمضان وعيد الفصح اليهوديّ ولإتاحة الوقت للتفاوض على وقف دائم للقتال.