قوات الدعم السريع السودانية: معركة القصر الرئاسي لم تنته بعد

أعلنت قوات الدعم السريع السودانية شبه العسكرية أنها لا تزال موجودة في محيط القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم، وأن المعركة مع الجيش السوداني لم تنته بعد.



وقالت في بيان: "نؤكد أن معركة القصر الجمهوري لم تنته بعد، وأن قواتنا الباسلة ما زالت موجودة في محيط المنطقة، تقاتل بكل شجاعة وإصرار من أجل تحرير جميع المواقع التي احتلها دواعش الحركة الإسلامية وصولا إلى تحرير كامل الوطن".