فرنسا "تعارض أي شكل من أشكال الضمّ" في غزة

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن فرنسا "تعارض أي شكل من أشكال ضم" في الضفة الغربية المحتلة أو قطاع غزة، عقب الأمر الذي أصدره وزير الدفاع الإسرائيلي للجيش "بالسيطرة على مزيد من الأراضي في غزة" قد "يتم ضمّها".



وقال بارو في خلال مؤتمر صحفي على هامش رحلة إلى ديجون: "فرنسا تعارض أي شكل من أشكال الضم، سواء كان ذلك يتعلق بالضفة الغربية أو غزة".



