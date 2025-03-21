احتجاج بكين على فرض الولايات المتحدة عقوبات أحادية الجانب

عبّرت وزارة الخارجية الصينية عن احتجاج بكين على فرض الولايات المتحدة عقوبات أحادية الجانب وصفتها بالعشوائية وغير القانونية، وذلك بعد استهداف مصفاة نفط صينية في إقليم شاندونغ بأحدث العقوبات المتعلقة بإيران.



وقالت المتحدثة باسم الوزارة، خلال مؤتمر صحافيّ دوري إن بكين ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الشركات الصينية.