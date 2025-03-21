الأكراد السوريون يحتفلون بعيد نوروز

يحتفل الأكراد السوريون بعيد نوروز هذا العام لأول مرة منذ أكثر من 50 عامًا في غياب نظام البعث وحكم الأسد.



نوروز، الذي يعني "اليوم الجديد"، هو عيد مرتبط بمناسبة دينية وثقافية يحتفل به ملايين الأشخاص من شعوب مختلفة حول العالم, وهو يُعتبر عطلة رسمية في دول مثل إيران والعراق وأذربيجان.



وفي العراق، هنأت الرئاسات الثلاث الشعب الكرديّ، متمنين الخير والسلام للجميع. كما احتفل الإيرانيون بقدوم الربيع عبر هذا العيد.