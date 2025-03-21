المحكمة العليا في إسرائيل تعلّق قرار الحكومة إقالة رئيس الشاباك

أعلنت المحكمة العليا في إسرائيل تعليق القرار الذي اتخذته الحكومة ليل الخميس - الجمعة، بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، في انتظار مراجعة الاستئنافات التي قدمت إليها ضد عزله.وأمرت المحكمة بحسب قرار اطلعت عليه وكالة فرانس برس، باتخاذ إجراء موقت لوقف مفعول هذا القرار (الإقالة) الخاضع للاستئنافات، الى حين صدور قرار آخر بهذا الشأن، مشيرة الى أن تعليق الإقالة سيبقى ساريًا الى حين النظر في طلبات استئناف تمّ التقدم بها ضد القرار، في مهلة أقصاها الثامن من نيسان.