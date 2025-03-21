أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن أنقرة لن ترضخ لـ"إرهاب الشارع"، وذلك بعد أيام من الاحتجاجات على خلفية توقيف رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو المعارض للرئيس التركي.وقال إردوغان: "تركيا لن ترضخ لإرهاب الشارع"، وذلك بعد دعوة حزب الشعب الجمهوري المعارض لاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد في وقت لاحق.