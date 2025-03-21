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إردوغان: تركيا لن ترضخ لإرهاب الشارع
أخبار دولية
2025-03-21 | 10:07
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إردوغان: تركيا لن ترضخ لإرهاب الشارع
أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن أنقرة لن ترضخ لـ"إرهاب الشارع"، وذلك بعد أيام من الاحتجاجات على خلفية توقيف رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو المعارض للرئيس التركي.
وقال إردوغان: "تركيا لن ترضخ لإرهاب الشارع"، وذلك بعد دعوة حزب الشعب الجمهوري المعارض لاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد في وقت لاحق.
أخبار دولية
تركيا
لإرهاب
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