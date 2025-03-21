المستشارة القضائية للحكومة تبلغ نتانياهو بمنع تعيين رئيس جديد للشاباك

نبهت المستشارة القضائية للحكومة في إسرائيل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الى منعه من تعيين رئيس جديد للشاباك، بعد قرار للمحكمة العليا تعليق قرار إقالة رونين بار.



وكتبت غالي بهاراف-ميارا في رسالة موجهة إلى نتانياهو "بموجب قرار المحكمة العليا، يحظر القيام بأي عمل من شأنه المساس بمكانة رئيس جهاز الشاباك رونين بار". وأضافت "يحظر تعيين رئيس جديد للشاباك، كما لا يسمح بإجراء مقابلات لهذا المنصب".