نتنياهو: الحكومة الإسرائيلية تقرر من يتولى رئاسة الشاباك

شدد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن "حكومة إسرائيل ستقرر" من يتولى رئاسة جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، بعدما علّقت المحكمة العليا قرار إقالة رئيسه الحالي رونين بار.



وكتب نتنياهو على منصة "إكس": "دولة إسرائيل دولة قانون ووفقا للقانون، فإن حكومة إسرائيل هي من تقرر من سيكون رئيس الشاباك"، من دون أن يتطرق الى قرار المحكمة بشكل مباشر.

