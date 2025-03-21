الدفاع المدني: استشهاد 11 شخصا في غارات إسرائيلية الجمعة في قطاع غزة



أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة الجمعة إن الغارات الإسرائيلية على القطاع أسفرت عن استشهاد 11 شخصا.



وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس إن ثلاثة أشخاص استشهدوا في غارات قبل فجر الجمعة، وثمانية خلال اليوم، مشيرا الى أن من بينهم ستة منهم في مدينة غزة واثنان في عبسان جنوبا.

