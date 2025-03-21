الجيش الإسرائيلي ينذر سكان مناطق في جنوب قطاع غزة بإخلائها قبل قصفها

أنذر الجيش الإسرائيلي سكان ثلاث مناطق في جنوب قطاع غزة بإخلائها قبل قصفها.



وكتب المتحدث باسم الجيش افيخاي ادرعي في منشور على موقع "إكس": "جميع سكان قطاع غزة المتواجدين في منطقة السلاطين والكرامة والعودة، هذا انذار مسبق وأخير قبل الغارة!".



وأضاف: "من أجل سلامتكم، عليكم الانتقال بشكل فوري جنوبا إلى مراكز الإيواء المعروفة".