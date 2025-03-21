مطار هيثرو يعلن استئناف "بعض الرحلات"

أعلنت سلطات مطار هيثرو في لندن، استئناف "بعض الرحلات" في وقت لاحق الجمعة بعدما أدى حريق شب في محطة كهرباء إلى إغلاق أكثر مطارات أوروبا نشاطا.



وقال المتحدث باسم المطار في بيان: "يمكننا بأمان الآن البدء بتسيير رحلات في وقت لاحق اليوم. نأمل باستئناف كامل غدا السبت.