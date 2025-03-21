إسرائيل: قتلنا رئيس المخابرات العسكرية لحماس في جنوب غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اغتال رئيس جهاز المخابرات العسكرية لحركة حماس في جنوب غزة أمس.



وقال الجيش في بيان، إن هذا القيادي هو أسامة طبش، وإنه كان أيضا رئيس وحدة الرصد والاستهداف التابعة للحركة.



ولم يصدر أي تعليق فوري من حماس.