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صدامات بين الشرطة التركية ومتظاهرين في مدينتي إسطنبول وإزمير

أخبار دولية
2025-03-21 | 15:13
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صدامات بين الشرطة التركية ومتظاهرين في مدينتي إسطنبول وإزمير
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صدامات بين الشرطة التركية ومتظاهرين في مدينتي إسطنبول وإزمير

وقعت صدامات مساء الجمعة في إسطنبول وإزمير (غرب) بين متظاهرين والشرطة خلال تظاهرات دعت إليها المعارضة دعما لرئيس بلدية إسطنبول الموقوف منذ الأربعاء، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس ووسائل إعلام تركية.
     
واستخدمت الشرطة الرصاص المطاط في إسطنبول، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس، أما في إزمير ثالث أكبر مدينة في البلاد فقد استخدمت الشرطة مدافع المياه، بحسب لقطات بثتها تلفزيونية محلية.
     

أخبار دولية

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