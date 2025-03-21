الإعلام التابع للحوثيين يفيد بوقوع غارات جديدة على اليمن

أعلن إعلام الحوثيين في اليمن بوقوع غارات على محافظة صعدة، الجمعة محمّلا "العدوان الأميركي" المسؤولية.



وأوردت قناة المسيرة نقلا عن مراسلها في صعدة في شمال اليمن وقوع "عدوان أميركي يستهدف مديرية ساقين غرب المحافظة".



وأبلغ الحوثيون عن وقوع عدة غارات أميركية على اليمن منذ السبت، بعدما أدى قصف أميركي كثيف استهدف شخصيات بارزة إلى مقتل 53 شخصا.