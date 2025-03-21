ألمانيا تعلن احتجاز سفينة من "أسطول الظل" الروسي

أعلنت ألمانيا الجمعة أنها تحتجز ناقلة نفط متقادمة وصفتها بأنها جزء من "أسطول الظل" الروسي الذي ينتهك العقوبات بعدما تعرضت إلى عطل في كانون الثاني.



وقالت مجلة دير شبيغل الأسبوعية إن الجمارك الألمانية صادرت السفينة وحمولتها، لكن المسؤولين رفضوا تأكيد ذلك قائلين إن "الإجراءات الجمركية لم تكتمل قانونيا بعد".



وذكر التقرير أن مسؤولي الجمارك ضبطوا السفينة "إيفنتين" التي ترفع علم بنما وتبلغ قيمة حمولتها 40 مليون يورو الأسبوع الماضي قبالة جزيرة روغن في بحر البلطيق، حيث كانت راسية منذ كانون الثاني.

