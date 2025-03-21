غارات إسرائيلية على مطار تدمر العكسري في وسط سوريا

استهدفت غارات اسرائيلية ليل الجمعة مطار تدمر العسكري في وسط سوريا، على ما أفادالمرصد السوري لحقوق الإنسان.



وقال المرصد إن "المقاتلات الحربية الاسرائيلية شنّت غارات مستهدفة مطار تدمر العسكري في شرق حمص"، موضحا أن أربع غارات على الأقلّ استهدفت المطار الذي يضمّ قوات من الإدارة الجديدة في سوريا.

