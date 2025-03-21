الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

اعلن الجيش الإسرائيلي انه اعترض صاروخا أطلق من اليمن مساء الجمعة بعدما انطلقت صافرات الإنذار في القدس ومناطق في وسط إسرائيل.



وأوضح الجيش في بيان "بعد انطلاق صافرات الإنذار قبل فترة قصيرة في عدد من مناطق إسرائيل، اعترض سلاح الجو صاروخا أطلق من اليمن قبل دخوله الأراضي الإسرائيلية".



وسمع مراسلو وكالة فرانس برس دوي صافرات الإنذار في القدس، وقد تردد صداها أيضا في الكثير من مناطق وسط إسرائيل وفق الجيش.

