مصدران عسكريان لرويترز: الجيش السوداني يسيطر على المقر الرئيسي للبنك المركزي

أفاد مصدران عسكريان لرويترز اليوم السبت بأن الجيش السوداني سيطر على المقر الرئيسي للبنك المركزي مع مواصلة تقدمه في العاصمة ضد قوات الدعم السريع شبه العسكرية.



وجاء ذلك بعد يوم من سيطرة الجيش بالكامل على القصر الرئيسي فيما سيكون مكسبًا كبيرًا في الصراع الدائر منذ عامين مع قوات الدعم السريع الذي ينذر بتقسيم البلاد.