إسرائيل: لبنان يتحمل مسؤولية أي صاروخ يطلق من أراضيه

شدد وزير الدفاع الإسرائيلي اليوم السبت على أن الحكومة اللبنانية تتحمل مسؤولية أي صاروخ يطلق من أراضيها.



وأشار إلى أنه أصدر تعليمات للجيش بالرد "على نحو مناسب" على إطلاق الصواريخ.