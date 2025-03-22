مذكرة: ترامب يلغي التصاريح الأمنية لكامالا هاريس وهيلاري كلينتون

أفادت مذكرة صادرة عن البيت الأبيض بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ألغى التصاريح الأمنية الممنوحة لكل من كامالا هاريس نائبة الرئيس السابقة وهيلاري كلينتون وآخرين.



وكان ترامب قد ألغى في وقت سابق التصريح الأمني للرئيس السابق جو بايدن المنتمي للحزب الديمقراطي.



وخاض ترامب انتخابات الرئاسة أمام هيلاري كلينتون في 2016 وأمام هاريس في انتخابات العام الماضي.