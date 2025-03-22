أدرعي: الجيش الإسرائيلي سيرد بقوة على عملية إطلاق الصواريخ من لبنان

#عاجل 🔴 أجرى رئيس الأركان الجنرال إيال زامير تقييمًا للوضع في اعقاب إطلاق القذائف الصاروخية من لبنان صباح اليوم. جيش الدفاع سيرد بقوة على عملية الاطلاق. دولة لبنان تتحمل المسؤولية عن الحفاظ على اتفاق وقف النار. لا يوجد أي تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية. — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 22, 2025

أفاد المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بأن "رئيس الأركان الجنرال إيال زامير أجرى تقييمًا للوضع في اعقاب إطلاق القذائف الصاروخية من لبنان صباح اليوم."وأكد أن "الجيش الإسرائيلي سيرد بقوة على عملية الاطلاق."وقال: "دولة لبنان تتحمل المسؤولية عن الحفاظ على اتفاق وقف النار. لا يوجد أي تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية."