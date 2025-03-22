حماس تتهم واشنطن بقلب الحقائق بقولها إنها اختارت الحرب

اتهمت حماس السبت الولايات المتحدة بـ"قلب الحقائق" بقولها إن الحركة الفلسطينية اختارت الحرب مع إسرائيل برفضها إطلاق سراح الرهائن.وأكدت حماس في بيان ردًا على اتهام المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي براين هيوز الثلاثاء أن القول إن "حماس اختارت الحرب بدل إطلاق سراح الرهائن" هو "قلب للحقائق".