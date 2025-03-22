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زيلينسكي يزور منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا
أخبار دولية
2025-03-22 | 08:27
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زيلينسكي يزور منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا
زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي منطقة دونيتسك الأوكرانية اليوم السبت، حيث التقى قادة وحدات الطائرات المسيرة بالقرب من مدينة بوكروفسك الشرقية الاستراتيجية.
وتتصدى القوات الأوكرانية منذ أشهر للهجمات الروسية حول المدينة، حيث تتقدم قوات موسكو ببطء في محاولة للسيطرة على المنطقة بأكملها.
وكتب زيلينسكي على إكس: "زرت مركز قيادة المجموعة التكتيكية بوكروفسك، والتقيت بقادة خط الطائرات المسيرة، الذي يضم أفضل وحدات الأنظمة المسيرة في القوات المسلحة الأوكرانية".
وقال: "تلقيت تقريرًا عن دفاع منطقة بوكروفسك ووضع العمليات وسير المهام. كرمت محاربينا بجوائز الدولة".
أخبار دولية
منطقة
دونيتسك
أوكرانيا
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