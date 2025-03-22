عشرات القتلى في هجوم لقوات الدعم السريع في دارفور

قتل 45 مدنيا على الأقل في السودان في هجوم لقوات الدعم السريع على مدينة المالحة في شمال دارفور، بحسب حصيلة أولية لناشطين مؤيدين للديموقراطية.



وقدمت تنسيقية لجان المقاومة في الفاشر وهي مجموعة مؤيدة للديموقراطية تعمل على توثيق وتنظيم المساعدة المتبادلة بين السكان، "قائمة أولية" بضحايا "مجزرة المالحة" المنسوبة إلى قوات الدعم السريع، ولم يتم التعرف بعد على 15 منهم.