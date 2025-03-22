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البابا فرنسيس يعود الأحد الى الفاتيكان لتمضية "نقاهة طويلة"
أخبار دولية
2025-03-22 | 13:28
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البابا فرنسيس يعود الأحد الى الفاتيكان لتمضية "نقاهة طويلة"
يعود البابا فرنسيس الى مقره في الفاتيكان الأحد حيث سيمضي فترة نقاهة تستمر "شهرين على الأقل"، بحسب ما أعلن أحد اطبائه مساء السبت.
وقال البروفسور سيرجيو الفييري في مؤتمر صحفي في مستشفى جيميلي بروما: "غدا، يعود البابا الى مقر القديسة مارتا"، حيث يقيم الحبر الاعظم (88 عاما) عادة، موضحا أنه سيمضي "نقاهة طويلة لشهرين على الأقل".
أخبار دولية
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