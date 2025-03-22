السفارة الأميركية بإسرائيل تطلب من رعاياها توخي الحذر

دعت السفارة الأميركية في إسرائيل، رعاياها هناك إلى تجنب التجمعات الكبيرة والاستعداد للاحتماء في أعقاب تصاعد الصراع في إسرائيل.



وقالت السفارة في تنبيه نُشر على موقعها الإلكتروني: "البيئة الأمنية معقدة وقابلة للتغير بسرعة... كونوا على دراية بمحيطكم".



وجاء هذا التحذير في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الإسرائيلي قصف أهداف لحزب الله في لبنان في موجة ثانية من الغارات، بعد اعتراض صواريخ أُطلقت عبر الحدود في وقت سابق من اليوم.