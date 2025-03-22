نتنياهو: إسرائيل ستبقى دولة ديموقراطية رغم إقالة رئيس الشاباك

أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن اسرائيل "ستبقى دولة ديموقراطية" رغم قرار الحكومة بإقالة رئيس الشاباك (الأمن الداخلي)، وذلك فيما كان آلاف الاسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب رفضا لهذا القرار.



وقال نتنياهو في تصريح مصور بث مساء السبت، في ما بدا تحديا للمحكمة العليا التي جمدت قرار الحكومة الذي أعلن الجمعة، إن "رونين بار لن يبقى على رأس الشاباك. لن تندلع حرب أهلية، واسرائيل ستبقى دولة ديموقراطية".

