باريس تدين إطلاق صواريخ من لبنان على إسرائيل وتحض الأخيرة على ضبط النفس

نددت فرنسا بإطلاق صواريخ على إسرائيل من الأراضي اللبنانية، داعية اسرائيل إلى ضبط النفس إثر استئنافها ضرباتها ردا على هذا الأمر.



وقالت الخارجية الفرنسية في بيان إن "فرنسا تدعو جميع الأطراف إلى احترام الالتزامات في إطار وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني 2024، بهدف تجنب تصعيد قد تكون له تداعيات خطيرة على أمن لبنان وإسرائيل والمنطقة برمتها".



وذكرت الخارجية، بأهمية عدم المساس بالتقدم الملحوظ الذي أحرز في الأشهر الأخيرة لضمان أمن الإسرائيليين واللبنانيين على جانبي الخط الأزرق.