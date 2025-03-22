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ضربات أميركية على مطار الحديدة الدولي في اليمن
أخبار دولية
2025-03-22 | 16:26
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ضربات أميركية على مطار الحديدة الدولي في اليمن
أفادت قناة "المسيرة" التابعة للمتمردين الحوثيين ليل السبت، بوقوع "عدوان أميركي" على مطار الحديدة الدولي في غرب اليمن.
وقالت "المسيرة" إن "عدوانا أميركيا استهدف بـ3 غارات مطار الحديدة الدولي".
أخبار دولية
أميركية
الحديدة
الدولي
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