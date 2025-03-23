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الصين تؤكد التزامها مواصلة المسار "الصحيح" للعولمة

أخبار دولية
2025-03-23 | 01:12
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الصين تؤكد التزامها مواصلة المسار &quot;الصحيح&quot; للعولمة
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الصين تؤكد التزامها مواصلة المسار "الصحيح" للعولمة

أكد رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ أمام منتدى لرجال الأعمال في بكين، أن بلاده "ستلتزم بالاتجاه الصحيح للعولمة الاقتصادية" في مواجهة "التشرذم". 
     
وينعقد منتدى التنمية الصيني السنوي في ظل تجدد الحرب التجارية مع واشنطن، حيث تشكل عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض تهديدا للصادرات الصينية. 
     
ومنذ انتهاء وباء كوفيد، تسعى بكين إلى توجيه اقتصادها نحو مسار أكثر استقرارا، خصوصا من خلال تعزيز الاستهلاك.
     
وقال لي تشيانغ للمسؤولين الصينيين ورجال الأعمال الدوليين: "ستقف الصين بثبات على الجانب الصحيح من التاريخ، جانب الإنصاف والعدالة، وستتصرف بطريقة محقة في ظل اضطرابات الزمن".
     
وأكد أن الصين "ستلتزم بالاتجاه الصحيح للعولمة الاقتصادية وتمارس تعددية حقيقية وتكافح لتكون قوة للاستقرار واليقين". 
     
وحذر رئيس الوزراء الصيني من أن "التشرذم الاقتصادي العالمي يتفاقم اليوم"، مشيرا الى أن "عدم الاستقرار وعدم اليقين آخذان في الازدياد". 
     
وجاءت كلمة لي في افتتاح المنتدى الصيني الذي حضره هذا العام كبار قادة الأعمال، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لشركة آبل تيم كوك.
     
 

أخبار دولية

الصين

لي تشيانغ

عولمة

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