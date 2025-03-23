حماس تعلن إستشهاد القيادي السياسي صلاح البردويل في غارة إسرائيلية على غزة

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ووسائل إعلام فلسطينية، إستشهاد صلاح البردويل القيادي السياسي بحركة حماس في غارة جوية إسرائيلية على خان يونس بجنوب قطاع غزة.



وذكرت وسائل إعلام مؤيدة لحماس أن البردويل، العضو بالمكتب السياسي للحركة، وزوجته إستشهدا في الغارة الإسرائيلية.



وأصدرت حماس بيانا اتهمت فيه إسرائيل باغتيال البردويل، قائلة إنه كان يصلي هو وزوجته "قيام الليل" عندما أصاب صاروخ إسرائيلي خيمته في خان يونس.



وقالت حماس: "نؤكد أن دماءه ودماء زوجته وسائر الشهداء الأبرار، ستبقى وقودا لمعركة التحرير والعودة، وأن هذا العدو المجرم لن ينال من عزيمتنا ولا من ثباتنا".